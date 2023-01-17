город Нижние Серги, город Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Нижние Серги

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3265Нижнесергинский, зав.при рч. Серге.13036120034753702Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Училища: мужское 1, женское 1. Госпиталь. Минеральные воды. Заводов: чугунноплавильный 1, железоделательный Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Нижне-Сергинская волость
1046. Нижне-Сергинский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Серге и пруде, дворов 1300, жителей 9100, волостное правление (уездный город 136 в.), церковь Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
10500Нижние Сергигород56°40'с.ш.59°19'в.д.O-40-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Нижнесергинское городское поселение
65628101001г Нижние Сергигород
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