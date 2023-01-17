Нижние Серги
Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3265Нижнесергинский, зав.при рч. Серге.13036120034753702Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Училища: мужское 1, женское 1. Госпиталь. Минеральные воды. Заводов: чугунноплавильный 1, железоделательный Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1046. Нижне-Сергинский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Серге и пруде, дворов 1300, жителей 9100, волостное правление (уездный город 136 в.), церковь Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10500Нижние Сергигород56°40'с.ш.59°19'в.д.O-40-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65628101001г Нижние Сергигород