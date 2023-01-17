Митина (Шагина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Шагина) Надежда Михайловна

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Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.09.1923

Дата смерти

22.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1923

Отец: Шагин Михаил Семенович

Мать: Шагина Клавдия Павловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.02.1946

Муж: Митин Василий Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о заключении брака № 15 от 18.02.1946г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района свердловской области.
Рождение ребёнка
25.06.1947

Сын: Митин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 110 от 08.07.1947г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
15.05.1949

Сын: Митин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1951

Сын: Митин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 59 от 01.03.1951г.. составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.10.1952

Дочь: Балдина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1955

Дочь: Гаврилова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1965

Сын: Митин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 47 от 17.05.1965г., составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
22.08.1994
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о смерти № 83 от 22.08.1994г., составлена Администрацией п.Верхние Серги Нижнесергинского района Свердловской области.
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