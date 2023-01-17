Митина (Шагина) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.09.1923
Дата смерти22.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1923
Отец: Шагин Михаил Семенович
Мать: Шагина Клавдия Павловна
Бракосочетание
18.02.1946
Запись акта о заключении брака № 15 от 18.02.1946г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района свердловской области.
Рождение ребёнка
25.06.1947
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Запись акта о рождении № 110 от 08.07.1947г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
15.05.1949
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1951
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Запись акта о рождении № 59 от 01.03.1951г.. составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.10.1952
Дочь: Балдина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1955
Дочь: Гаврилова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1965
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Запись акта о рождении № 47 от 17.05.1965г., составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
22.08.1994
Запись акта о смерти № 83 от 22.08.1994г., составлена Администрацией п.Верхние Серги Нижнесергинского района Свердловской области.