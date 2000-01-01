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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3264Верхнесергинский (Гамаюны), зав.при рч. Серге.15728½89428683406Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, железоделательный 1. Фабрик: кричная 1, пудлинговая 1, слесарная 1, токарная 1 Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1009. Верте-Сергинский (Гамаюны) завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Серге, дворов 894, жителей 6553, волостное правление (уездный город 135 в.), церков Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Верхне-Сергинский завод 2213254729073855411379683
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Верхне-Сергинский, на р. Серге, правом притоке р. Уфы. Завод чугуноплавильный и железоделательный. Основан в 1742 году Демидовым и Мосоловым, теперь завод принадл Показать все Верхне-Сергинское общество151244544486Бывшие помещичьиПравославныеРусские138—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701078Верхние Сергипгт56°39'с.ш.59°33'в.д.O-40-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65628163051рп Верхние Сергирабочий поселок