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Шагин Иван Михайлович

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Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

11.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Шагин Михаил Семенович

Мать: Шагина Клавдия Павловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.10.1953

Жена: Шагина Надежда Александровна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о заключении брака № 100 от 29.10.1953г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
14.12.1954

Дочь: Шагина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Шагина Надежда Александровна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 1 от 03.011955г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
03.05.1960

Дочь: Лавренова Алефтина Ивановна

Мать ребёнка: Шагина Надежда Александровна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1968

Сын: Шагин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шагина Надежда Александровна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
11.06.1973
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о смерти № 48 от 12.06.1973г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области. Захоронен - кладбище пгт.Верхние Серги Нижнесергинского района С... Показать все
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