Шагин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти11.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Шагин Михаил Семенович
Мать: Шагина Клавдия Павловна
Бракосочетание
29.10.1953
Запись акта о заключении брака № 100 от 29.10.1953г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
14.12.1954
Дочь: Шагина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Шагина Надежда Александровна
Запись акта о рождении № 1 от 03.011955г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
03.05.1960
Дочь: Лавренова Алефтина Ивановна
Мать ребёнка: Шагина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
24.03.1968
Мать ребёнка: Шагина Надежда Александровна
Смерть
11.06.1973
Запись акта о смерти № 48 от 12.06.1973г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области. Захоронен - кладбище пгт.Верхние Серги Нижнесергинского района С... Показать все