Шагин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.04.1926
Дата смерти14.04.2003
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Шагина Клавдия Павловна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1951
Дочь: Бушуева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Шагина Маргарита Ивановна
запись акта о рождении № 186 от 14.07.1951г., составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
01.01.1954
Мать ребёнка: Шагина Маргарита Ивановна
Бракосочетание
21.07.1961
Запись акта о заключении брака № 46 от 21.07.1961г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
14.04.2003
Запись акта о смерти № 379 от 18.04.2003г., составлена отделом ЗАГС администрации Нижнесергинского муниципального образования Свердловской области. Захоронен - кладбище пгт.Верхние Серги Нижнесергинск... Показать все