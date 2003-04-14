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Шагин Василий Михайлович

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.04.1926

Дата смерти

14.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шагина Клавдия Павловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1951

Дочь: Бушуева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Шагина Маргарита Ивановна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
запись акта о рождении № 186 от 14.07.1951г., составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Шагин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шагина Маргарита Ивановна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.07.1961

Жена: Шагина Маргарита Ивановна

Запись акта о заключении брака № 46 от 21.07.1961г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
14.04.2003
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о смерти № 379 от 18.04.2003г., составлена отделом ЗАГС администрации Нижнесергинского муниципального образования Свердловской области. Захоронен - кладбище пгт.Верхние Серги Нижнесергинск... Показать все
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