Шагина (Чекасина) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагина (Чекасина) Маргарита Ивановна

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Место рождения

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.06.1928

Дата смерти

24.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1951

Дочь: Бушуева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шагин Василий Михайлович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Шагин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шагин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагин Василий Михайлович

Смерть
24.03.2005
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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