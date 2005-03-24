Шагина (Чекасина) Маргарита Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.06.1928
Дата смерти24.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1951
Дочь: Бушуева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шагин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1954
Отец ребёнка: Шагин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2005