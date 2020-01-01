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Римский-Корсаков Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

08.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Мать: Францева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Римский-Корсаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1842

Дочь: Базилевская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1843

Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Горданова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1846

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1847

Дочь: Офросимова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1851

Дочь: Миллер Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Смерть
08.01.1882
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