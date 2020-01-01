Римский-Корсаков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти08.01.1882
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Римский-Корсаков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1842
Дочь: Базилевская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1843
Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Горданова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.1846
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1847
Дочь: Офросимова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1851
Дочь: Миллер Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1882