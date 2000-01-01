Римская-Корсакова (Овцына) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Римский-Корсаков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1842
Дочь: Базилевская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.07.1843
Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Горданова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.04.1846
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
07.10.1847
Дочь: Офросимова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1851
Дочь: Миллер Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно