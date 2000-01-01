Римская-Корсакова (Овцына) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Овцына) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Римский-Корсаков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1842

Дочь: Базилевская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
04.07.1843

Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Горданова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
04.04.1846

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
07.10.1847

Дочь: Офросимова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1851

Дочь: Миллер Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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