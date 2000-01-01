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Римский-Корсаков Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1843

Отец: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Раиса Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Раиса Степановна

Рождение ребёнка
03.11.1872

Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Раиса Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Раиса Степановна

Смерть
Неизвестно
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