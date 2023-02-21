Римская-Корсакова (Мошлатова) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Мошлатова) Раиса Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
03.11.1872

Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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