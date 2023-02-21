Римская-Корсакова (Мошлатова) Раиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1871
Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1872
Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно