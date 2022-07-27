Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна
женский, родилась 07.10.1847
умерла Неизвестно
МатьРимская-Корсакова (Овцына) Александра НиколаевнаОколо 1810 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Михаил Александрович1813 г.р.
Супруги
Офросимов Александр Павлович20.08.1846 г.р.
Полонский Яков Яковлевич30.03.1827 г.р.
Дети
Офросимов Павел Александрович14.12.1872 г.р.
Офросимов Михаил Александрович02.06.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1872
Сын: Офросимов Павел Александрович
Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Офросимов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович
Смерть
Неизвестно