Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна 07.10.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.10.1847

умерла Неизвестно

Мать
Римская-Корсакова (Овцына) Александра НиколаевнаОколо 1810 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Михаил Александрович1813 г.р.
Супруги
Офросимов Александр Павлович20.08.1846 г.р.
Полонский Яков Яковлевич30.03.1827 г.р.
Дети
Офросимов Павел Александрович14.12.1872 г.р.
Офросимов Михаил Александрович02.06.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1847

Отец: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Римская-Корсакова (Овцына) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонский Яков Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Офросимов Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.12.1872

Сын: Офросимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович

Тула, город Тула, Тульская область

Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Офросимов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

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