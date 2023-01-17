Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1847
Рождение ребёнка
14.12.1872
Сын: Офросимов Павел Александрович
Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Офросимов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно