Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1847

Отец: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1872

Сын: Офросимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Офросимов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Офросимов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонский Яков Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Офросимов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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