Офросимов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения14.12.1872
Дата смерти24.02.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1872
Рождение ребёнка
31.03.1898
Сын: Офросимов Николай Павлович
Мать ребёнка: Офросимова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Офросимова Мария Павловна
Мать ребёнка: Офросимова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1946
г. Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция