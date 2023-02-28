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Офросимов Павел Александрович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

14.12.1872

Дата смерти

24.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1872

Отец: Офросимов Александр Павлович

Мать: Офросимова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.1898

Сын: Офросимов Николай Павлович

Мать ребёнка: Офросимова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Офросимова Мария Павловна

Мать ребёнка: Офросимова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офросимова Мария Николаевна

Смерть
24.02.1946
г. Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция
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