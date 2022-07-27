Офросимов Павел Александрович 14.12.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Офросимов Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.12.1872, Тула, город Тула, Тульская область

умер 24.02.1946, г. Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция

Отец
Офросимов Александр Павлович20.08.1846 г.р.
Мать
Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна07.10.1847 г.р.
Супруги
Офросимова (Арапова) Мария Николаевна04.10.1878 г.р.
Дети
Офросимов Николай Павлович31.03.1898 г.р.
Офросимова Мария Павловна1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1872

Отец: Офросимов Александр Павлович

Мать: Офросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офросимова (Арапова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
31.03.1898

Сын: Офросимов Николай Павлович

Мать ребёнка: Офросимова (Арапова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Офросимова Мария Павловна

Мать ребёнка: Офросимова (Арапова) Мария Николаевна

Смерть
24.02.1946
г. Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция

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