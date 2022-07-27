Офросимов Павел Александрович
мужской, родился 14.12.1872, Тула, город Тула, Тульская область
умер 24.02.1946, г. Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция
ОтецОфросимов Александр Павлович20.08.1846 г.р.
МатьОфросимова (Римская-Корсакова) Анна Михайловна07.10.1847 г.р.
Супруги
Офросимова (Арапова) Мария Николаевна04.10.1878 г.р.
Дети
Офросимов Николай Павлович31.03.1898 г.р.
Офросимова Мария Павловна1902 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1872
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1898
Сын: Офросимов Николай Павлович
Мать ребёнка: Офросимова (Арапова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Офросимова Мария Павловна
Мать ребёнка: Офросимова (Арапова) Мария Николаевна
Смерть
24.02.1946
г. Сент-Женевьев-де-Буа Эссон, Иль-де-Франс, Франция