Офросимов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офросимов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1872

Сын: Офросимов Павел Александрович

Мать ребёнка: Офросимова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Офросимов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Офросимова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офросимова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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