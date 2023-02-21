Офросимов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1872
Сын: Офросимов Павел Александрович
Мать ребёнка: Офросимова Анна Михайловна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Офросимов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Офросимова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно