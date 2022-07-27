Римский-Корсаков Пётр Михайлович
мужской, родился 04.04.1846
умер Неизвестно
МатьРимская-Корсакова (Овцына) Александра НиколаевнаОколо 1810 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Михаил Александрович1813 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Римский-Корсаков Михаил Петрович08.04.1883 г.р.
Римский-Корсаков Владимир ПетровичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1883
Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно