Римский-Корсаков Пётр Михайлович 04.04.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.04.1846

умер Неизвестно

Мать
Римская-Корсакова (Овцына) Александра НиколаевнаОколо 1810 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Михаил Александрович1813 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Римский-Корсаков Михаил Петрович08.04.1883 г.р.
Римский-Корсаков Владимир ПетровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1846

Отец: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Римская-Корсакова (Овцына) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1883

Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно

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