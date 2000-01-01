Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1846
Рождение ребёнка
08.04.1883
Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно