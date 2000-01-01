Римский-Корсаков Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1846

Отец: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1883

Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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