Римский-Корсаков Владимир Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Владимир Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 08.10.1878

Мать
Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Отец
Римский-Корсаков Пётр Михайлович04.04.1846 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна1879 г.р.
Дети
Римская-Корсакова Софья Владимировна1904 г.р.
Римский-Корсаков Пётр Владимирович24.01.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать: Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра Николаевна

Смерть
08.10.1878

Бракосочетание
29.01.1903

Жена: Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Римская-Корсакова Софья Владимировна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна

Петергоф, Петергофский уезд

Рождение ребёнка
24.01.1909

Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна

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