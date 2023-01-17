Римский-Корсаков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.10.1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Смерть
08.10.1878
Бракосочетание
29.01.1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Римская-Корсакова Софья Владимировна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Юлия Мартиновна
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909
Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Юлия Мартиновна