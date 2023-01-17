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Римский-Корсаков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Смерть
08.10.1878
Бракосочетание
29.01.1903

Жена: Римская-Корсакова Юлия Мартиновна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Римская-Корсакова Софья Владимировна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Юлия Мартиновна

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909

Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Юлия Мартиновна

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