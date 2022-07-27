Римский-Корсаков Владимир Петрович
мужской, родился Неизвестно
умер 08.10.1878
МатьРимская-Корсакова (Крыжановская) Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
ОтецРимский-Корсаков Пётр Михайлович04.04.1846 г.р.
Супруги
Дети
Римская-Корсакова Софья Владимировна1904 г.р.
Римский-Корсаков Пётр Владимирович24.01.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Смерть
08.10.1878
Бракосочетание
29.01.1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Римская-Корсакова Софья Владимировна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909