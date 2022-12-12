Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Римская-Корсакова Софья Владимировна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Петрович
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909
Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Петрович
Смерть
1950