Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Кучевская) Юлия Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1903

Муж: Римский-Корсаков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Римская-Корсакова Софья Владимировна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Петрович

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1909

Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Петрович

Смерть
1950
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