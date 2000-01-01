Римская-Корсакова (Крыжановская) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1883
Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно