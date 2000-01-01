Францева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1790
Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1796
Сын: Римский-Корсаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1803
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Римский-Корсаков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно