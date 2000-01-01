Францева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Францева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1790

Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1796

Сын: Римский-Корсаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
23.04.1803

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Римский-Корсаков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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