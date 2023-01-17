Поздняя (Самойленкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1898 ст.
Он первым браком - 18 лет Она первым браком - 18 лет по жениху Корней Иванович Присыч по невесте уволенный в запас Павел Тимофеевич Половков
Рождение ребёнка
13.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Поздний Яков Филиппович
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
06.02.1902 ст.
Дочь: Поздняя Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Поздний Яков Филиппович
Сегодня посмотрела Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
04.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Поздний Яков Филиппович
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
22.07.1906 ст.
Дочь: Поздняя Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Поздний Яков Филиппович
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
23.09.1908 ст.
Дочь: Поздняя Устиния Яковлевна
Отец ребёнка: Поздний Яков Филиппович
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
12.05.1912 ст.
Сын: Поздний Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Поздний Яков Филиппович
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно