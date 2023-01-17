Поздняя Устиния Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.09.1908 ст.
Отец: Поздний Яков Филиппович
Мать: Поздняя Мария Ивановна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
27.09.1908 ст.
Восприемники: Николай Дмитриевич Толстых и Мария Ивановна Лиманская
Смерть
Неизвестно