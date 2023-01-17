Поздний Иван (Иоанн) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1904 ст.
Отец: Поздний Яков Филиппович
Мать: Поздняя Мария Ивановна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
08.09.1904 ст.
Восприемники: Андрей Пахомович Половков и София Павловна Половкова
Смерть
Неизвестно