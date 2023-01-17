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Поздняя Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1902 ст.

Отец: Поздний Яков Филиппович

Мать: Поздняя Мария Ивановна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Сегодня посмотрела Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
09.02.1902 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Кирилл Семенович Горьковский и Ольга Пахомовна Ильченкова
Смерть
Неизвестно
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