Поздняя Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.02.1902 ст.
Отец: Поздний Яков Филиппович
Мать: Поздняя Мария Ивановна
Сегодня посмотрела Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
09.02.1902 ст.
Восприемники: Кирилл Семенович Горьковский и Ольга Пахомовна Ильченкова
Смерть
Неизвестно