Поздняя Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.07.1906 ст.
Отец: Поздний Яков Филиппович
Мать: Поздняя Мария Ивановна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
23.07.1906 ст.
Восприемники: свящ. кисел. церкви Константин Николаевич Богородицкий и кр Филиппа Семеновича Поздняго дочь Наталья
Смерть
Неизвестно