Михеева (Кузнецова) Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1901
Дата смерти07.12.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901
Отец: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Ермолаева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1924
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1929
Сын: Михеев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Чиркова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1941
Сын: Михеев Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Вениамин Дмитриевич
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1974
Похороны
Неизвестно