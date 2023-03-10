Михеева (Кузнецова) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Кузнецова) Анастасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1901

Дата смерти

07.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901

Отец: Кузнецов Илья

Мать: Кузнецова Агриппина (Груша)

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Ермолаева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Михеев Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1929

Сын: Михеев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Чиркова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1941

Сын: Михеев Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Вениамин Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Дмитрий Иванович

Смерть
07.12.1974
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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