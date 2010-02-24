Михеев Вячеслав Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1941
Дата смерти24.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1941
Рождение ребёнка
23.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Галина Федоровна
Смерть
24.02.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Федяково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область