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Михеев Вячеслав Дмитриевич

Место рождения

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.05.1941

Дата смерти

24.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1941

Отец: Михеев Дмитрий Иванович

Мать: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Галина Федоровна

Смерть
24.02.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Федяково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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