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Михеев Дмитрий Иванович

Место рождения

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.09.1899

Дата смерти

01.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899

Отец: Михеев Иван

Мать: Анна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Ермолаева Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Михеев Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1929

Сын: Михеев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Чиркова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1941

Сын: Михеев Вячеслав Дмитриевич

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Анастасия Ильинична

Смерть
01.03.1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
03.03.1986
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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