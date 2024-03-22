Михеев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1899
Дата смерти01.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899
Отец: Михеев Иван
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Ермолаева Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
10.10.1924
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
13.09.1929
Сын: Михеев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Чиркова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
12.05.1941
Сын: Михеев Вячеслав Дмитриевич
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
03.03.1986