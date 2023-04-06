Чиркова (Михеева) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1932
Дата смерти30.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Александр Борисович
Отец ребёнка: Чирков Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1994
Похороны
Неизвестно