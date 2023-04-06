Чиркова (Михеева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Михеева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.02.1932

Дата смерти

30.04.1994

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932

Отец: Михеев Дмитрий Иванович

Мать: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Александр Борисович

Отец ребёнка: Чирков Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Борис Александрович

Смерть
30.04.1994
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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