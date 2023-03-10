Кузнецова Агриппина (Груша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Агриппина (Груша)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: Михеева Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова? Екатерина

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Илья

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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