Кузнецова Агриппина (Груша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: Михеева Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова? Екатерина
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Михаил
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Илья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область