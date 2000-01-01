Гизела швабская
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.990
Дата смерти16.02.1043
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.990
Отец: Герман 2 швабский
Мать: Герберга бургундская
Рождение ребёнка
1004
Отец ребёнка: Бруно 1 граф брауншвейга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матильда германская
Отец ребёнка: Конрад 2 франконский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баетрис германская
Отец ребёнка: Конрад 2 франконский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генрих 3 германский
Отец ребёнка: Конрад 2 франконский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман 4 швабский
Отец ребёнка: Эрнст 1 швабский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрнст 2 швабский
Отец ребёнка: Эрнст 1 швабский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: N браугшвейская
Отец ребёнка: Бруно 1 граф брауншвейга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизела брауншвейгская
Отец ребёнка: Бруно 1 граф брауншвейга
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конрад 2 франконский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эрнст 1 швабский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1043