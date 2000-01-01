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Гизела швабская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.990

Дата смерти

16.02.1043

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.990

Отец: Герман 2 швабский

Мать: Герберга бургундская

Рождение ребёнка
1004

Сын: Людольф граф брауншвейга

Отец ребёнка: Бруно 1 граф брауншвейга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матильда германская

Отец ребёнка: Конрад 2 франконский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баетрис германская

Отец ребёнка: Конрад 2 франконский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генрих 3 германский

Отец ребёнка: Конрад 2 франконский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман 4 швабский

Отец ребёнка: Эрнст 1 швабский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрнст 2 швабский

Отец ребёнка: Эрнст 1 швабский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: N браугшвейская

Отец ребёнка: Бруно 1 граф брауншвейга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизела брауншвейгская

Отец ребёнка: Бруно 1 граф брауншвейга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конрад 2 франконский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрнст 1 швабский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруно 1 граф брауншвейга

Смерть
16.02.1043
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