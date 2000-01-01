Людольф граф брауншвейга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людольф граф брауншвейга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1004

Дата смерти

23.04.1038

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1004

Отец: Бруно 1 граф брауншвейга

Мать: Гизела швабская

Рождение ребёнка
1025

Сын: Экберт 1 старший, макграф мейсена

Мать ребёнка: Гертруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матильда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида из эльсдорфа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруно 2

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гертруда

Смерть
23.04.1038
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