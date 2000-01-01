Людольф граф брауншвейга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1004
Дата смерти23.04.1038
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1004
Отец: Бруно 1 граф брауншвейга
Мать: Гизела швабская
Рождение ребёнка
1025
Сын: Экберт 1 старший, макграф мейсена
Мать ребёнка: Гертруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матильда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида из эльсдорфа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруно 2
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гертруда
Смерть
23.04.1038