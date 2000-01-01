Бруно 1 граф брауншвейга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруно 1 граф брауншвейга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

985

Дата смерти

1011

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1004

Сын: Людольф граф брауншвейга

Мать ребёнка: Гизела швабская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизела брауншвейгская

Мать ребёнка: Гизела швабская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: N браугшвейская

Мать ребёнка: Гизела швабская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизела швабская

Смерть
1011
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