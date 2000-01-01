Бруно 1 граф брауншвейга
Место рожденияНе указано
Дата рождения985
Дата смерти1011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1004
Мать ребёнка: Гизела швабская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизела брауншвейгская
Мать ребёнка: Гизела швабская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: N браугшвейская
Мать ребёнка: Гизела швабская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гизела швабская
Смерть
1011