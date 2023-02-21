Герман 2 швабский
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.05.1003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.990
Дочь: Гизела швабская
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беатриса
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бертольд
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герберга бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман 3
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матильда швабская
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Смерть
04.05.1003