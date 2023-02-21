Герман 2 швабский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман 2 швабский

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.05.1003

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конрад 1

Мать: Регинлинт

Рождение ребёнка
11.11.990

Дочь: Гизела швабская

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беатриса

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бертольд

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герберга бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман 3

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матильда швабская

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Смерть
04.05.1003
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