Конрад 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конрад 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

920

Дата смерти

20.06.997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман 2 швабский

Мать ребёнка: Регинлинт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунигунда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютольд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдит

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адель

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конрад

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луитпольд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Экберт

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.06.997
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