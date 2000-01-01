Конрад 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман 2 швабский
Мать ребёнка: Регинлинт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунигунда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лютольд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдит
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адель
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конрад
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луитпольд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Экберт
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.06.997