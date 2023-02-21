Герберга бургундская
Место рожденияНе указано
Дата рождения965
Дата смерти1016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
965
Отец: Конрад 1 тихий бургундский
Мать: Матильда французская
Рождение ребёнка
11.11.990
Дочь: Гизела швабская
Отец ребёнка: Герман 2 швабский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беатриса
Отец ребёнка: Герман 2 швабский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бертольд
Отец ребёнка: Герман 2 швабский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман
Отец ребёнка: Герман 2 швабский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матильда швабская
Отец ребёнка: Герман 2 швабский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бернард
Отец ребёнка: Герман 1, граф верля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудольф
Отец ребёнка: Герман 1, граф верля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман
Отец ребёнка: Герман 1, граф верля
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герман 1, граф верля
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герман 2 швабский
Смерть
1016