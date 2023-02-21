Герберга бургундская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герберга бургундская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

965

Дата смерти

1016

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
965

Отец: Конрад 1 тихий бургундский

Мать: Матильда французская

Рождение ребёнка
11.11.990

Дочь: Гизела швабская

Отец ребёнка: Герман 2 швабский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беатриса

Отец ребёнка: Герман 2 швабский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бертольд

Отец ребёнка: Герман 2 швабский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман

Отец ребёнка: Герман 2 швабский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матильда швабская

Отец ребёнка: Герман 2 швабский

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернард

Отец ребёнка: Герман 1, граф верля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудольф

Отец ребёнка: Герман 1, граф верля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман

Отец ребёнка: Герман 1, граф верля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман 1, граф верля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман 2 швабский

Смерть
1016
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