Конрад 1 тихий бургундский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конрад 1 тихий бургундский

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

925

Дата смерти

19.10.993

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
925

Отец: Рудольф 2

Мать: Берта швабская

Рождение ребёнка
965

Дочь: Герберга бургундская

Мать ребёнка: Матильда французская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батильда

Мать ребёнка: Матильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудольф 3

Мать ребёнка: Матильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизела

Мать ребёнка: Аделаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аделаида

Смерть
19.10.993
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