Конрад 1 тихий бургундский
Место рожденияНе указано
Дата рождения925
Дата смерти19.10.993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
925
Отец: Рудольф 2
Мать: Берта швабская
Рождение ребёнка
965
Дочь: Герберга бургундская
Мать ребёнка: Матильда французская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аделаида
Смерть
19.10.993