Рудольф 2
Место рожденияНе указано
Дата рождения885
Дата смерти11.07.937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
885
Отец: Рудольф 1 коррль верхней бургундии
Мать: Вилла бургундская
Рождение ребёнка
925
Сын: Конрад 1 тихий бургундский
Мать ребёнка: Берта швабская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берта швабская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Людовик
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудольф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адельгейда (Аделаида)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдит
Мать ребёнка: Берта швабская
Смерть
11.07.937