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Рудольф 2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

885

Дата смерти

11.07.937

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
885

Отец: Рудольф 1 коррль верхней бургундии

Мать: Вилла бургундская

Рождение ребёнка
925

Сын: Конрад 1 тихий бургундский

Мать ребёнка: Берта швабская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берта швабская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Людовик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудольф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адельгейда (Аделаида)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдит

Мать ребёнка: Берта швабская

Смерть
11.07.937
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