Рудольф 1 коррль верхней бургундии — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудольф 1 коррль верхней бургундии

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

859

Дата смерти

25.10.912

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
859

Отец: Конрад 2 осерский

Мать: Вальдрада (Ирментруда) вормская

Рождение ребёнка
885

Сын: Рудольф 2

Мать ребёнка: Вилла бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адельгейда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдит

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилла прованнская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Людовик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вилла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вальдрада

Мать ребёнка: Вилла прованнская

Смерть
25.10.912
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