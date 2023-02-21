Рудольф 1 коррль верхней бургундии
Место рожденияНе указано
Дата рождения859
Дата смерти25.10.912
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
859
Отец: Конрад 2 осерский
Рождение ребёнка
885
Сын: Рудольф 2
Мать ребёнка: Вилла бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адельгейда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдит
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилла прованнская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Людовик
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вилла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вальдрада
Мать ребёнка: Вилла прованнская
Смерть
25.10.912