Герман 1, граф верля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бернард
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудольф
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман
Мать ребёнка: Герберга бургундская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герберга бургундская
Смерть
Неизвестно