Герман 1, граф верля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман 1, граф верля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

965 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернард

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудольф

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман

Мать ребёнка: Герберга бургундская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герберга бургундская

Смерть
Неизвестно
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