Конрад 2 франконский
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матильда германская
Мать ребёнка: Гизела швабская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баетрис германская
Мать ребёнка: Гизела швабская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генрих 3 германский
Мать ребёнка: Гизела швабская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гизела швабская
Смерть
Неизвестно