Конрад 2 франконский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конрад 2 франконский

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матильда германская

Мать ребёнка: Гизела швабская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баетрис германская

Мать ребёнка: Гизела швабская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генрих 3 германский

Мать ребёнка: Гизела швабская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизела швабская

Смерть
Неизвестно
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