(Розенталь) Анна Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розенталь) Анна Лейбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1854

Отец: Розенталь Лейб Давидович

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.06.1865

Сын: Розенталь Макс

Отец ребёнка: Розенталь Герман

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Розенталь Джордж Даниэль

Отец ребёнка: Розенталь Герман

Russia
Рождение ребёнка
?.07.1870

Дочь: Клеван Катрин

Отец ребёнка: Розенталь Герман

Russia
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Липман Сесилия

Отец ребёнка: Розенталь Герман

Russia
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мари

Отец ребёнка: Розенталь Герман

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейдман Элизабет

Отец ребёнка: Розенталь Герман

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розенталь Герман

Смерть
Неизвестно
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