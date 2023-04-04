(Розенталь) Анна Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1854
Отец: Розенталь Лейб Давидович
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.06.1865
Сын: Розенталь Макс
Отец ребёнка: Розенталь Герман
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Розенталь Герман
Russia
Рождение ребёнка
?.07.1870
Дочь: Клеван Катрин
Отец ребёнка: Розенталь Герман
Russia
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Липман Сесилия
Отец ребёнка: Розенталь Герман
Russia
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мари
Отец ребёнка: Розенталь Герман
Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейдман Элизабет
Отец ребёнка: Розенталь Герман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розенталь Герман
Смерть
Неизвестно