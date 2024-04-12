Розенталь Герман
Место рождения
Дата рождения06.10.1843
Дата смерти27.01.1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1843
Отец: Розенталь Мориц
Мать: Розенталь Полина
Рождение ребёнка
06.06.1865
Сын: Розенталь Макс
Мать ребёнка: Анна Лейбовна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Анна Лейбовна
Russia
Рождение ребёнка
?.07.1870
Дочь: Клеван Катрин
Мать ребёнка: Анна Лейбовна
Russia
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Липман Сесилия
Мать ребёнка: Анна Лейбовна
Russia
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мари
Мать ребёнка: Анна Лейбовна
Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейдман Элизабет
Мать ребёнка: Анна Лейбовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Лейбовна
Смерть
27.01.1917
United States, United States
Похороны
30.01.1917
North Bergen, Hudson County, New Jersey, United States of America