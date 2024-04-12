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Розенталь Герман

Место рождения

Яунелгава, Aizkraukles novads

Дата рождения

06.10.1843

Дата смерти

27.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1843

Отец: Розенталь Мориц

Мать: Розенталь Полина

Яунелгава, Aizkraukles novads
Рождение ребёнка
06.06.1865

Сын: Розенталь Макс

Мать ребёнка: Анна Лейбовна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Розенталь Джордж Даниэль

Мать ребёнка: Анна Лейбовна

Russia
Рождение ребёнка
?.07.1870

Дочь: Клеван Катрин

Мать ребёнка: Анна Лейбовна

Russia
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Липман Сесилия

Мать ребёнка: Анна Лейбовна

Russia
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мари

Мать ребёнка: Анна Лейбовна

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейдман Элизабет

Мать ребёнка: Анна Лейбовна

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Лейбовна

Смерть
27.01.1917
United States, United States
Похороны
30.01.1917
North Bergen, Hudson County, New Jersey, United States of America
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