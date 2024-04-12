Розенталь Макс
Место рождения
Дата рождения06.06.1865
Дата смерти03.04.1936
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1865
Отец: Розенталь Герман
Мать: Анна Лейбовна
Иммиграция
1865
Иммиграция
1886
Иммиграция
1887
Иммиграция
1888
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
03.04.1936
New York City, New York, United States
Похороны
05.04.1936