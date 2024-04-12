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Розенталь Макс

Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

06.06.1865

Дата смерти

03.04.1936

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

По 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1865

Отец: Розенталь Герман

Мать: Анна Лейбовна

Кременчуг, Полтавська область
Иммиграция
1865
Иммиграция
1886
Иммиграция
1887
Иммиграция
1888
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
03.04.1936
New York City, New York, United States
Похороны
05.04.1936
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