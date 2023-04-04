Клеван (Розенталь) Катрин
Место рожденияRussia
Дата рождения?.07.1870
Дата смерти23.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1870
Отец: Розенталь Герман
Мать: Анна Лейбовна
Russia
Иммиграция
1881
Иммиграция
1882
Место жительства
1900
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
23.05.1955
Manhattan, New York City, New York, United States