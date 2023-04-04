Клеван (Розенталь) Катрин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеван (Розенталь) Катрин

Место рождения

Russia

Дата рождения

?.07.1870

Дата смерти

23.05.1955

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

По 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1870

Отец: Розенталь Герман

Мать: Анна Лейбовна

Russia
Иммиграция
1881
Иммиграция
1882
Место жительства
1900
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
23.05.1955
Manhattan, New York City, New York, United States
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