Розенталь Лейб Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розенталь (скудский) Давид Соломонович
Рождение ребёнка
По 1854
Дочь: Анна Лейбовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенталь Маркус (Марк) Лейбович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенталь Соломон Лейбович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фанни Лейбовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно