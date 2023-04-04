Розенталь (Скудский) Давид Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скудский Соломон (Вирбаллена)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенталь Моисей Давидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гродненский (розенталь?) Гедалия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пинский (розенталь?) Авраам
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно