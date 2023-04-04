Розенталь (Скудский) Давид Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенталь (Скудский) Давид Соломонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скудский Соломон (Вирбаллена)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенталь Лейб Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенталь Моисей Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гродненский (розенталь?) Гедалия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинский (розенталь?) Авраам

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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