Скудский Соломон (Вирбаллена) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Скудский Соломон (Вирбаллена)

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно, Скуодас, Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis

умер Неизвестно

Отец
Давид ЯсиновкиНеизвестно г.р.
Мать
(Розенталь) НННеизвестно г.р.
Дети
Розенталь (Скудский) Давид СоломоновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давид Ясиновки

Мать: (Розенталь) НН

Скуодас, Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенталь (Скудский) Давид Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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