Скудский Соломон (Вирбаллена)
мужской, родился Неизвестно, Скуодас, Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
умер Неизвестно
ОтецДавид ЯсиновкиНеизвестно г.р.
Мать(Розенталь) НННеизвестно г.р.
Дети
Розенталь (Скудский) Давид СоломоновичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давид Ясиновки
Мать: (Розенталь) НН
Скуодас, Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенталь (Скудский) Давид Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно