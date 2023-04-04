(Розенталь) НН
Место рожденияЯсиновка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Ясиновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скудский Соломон (Вирбаллена)
Отец ребёнка: Давид Ясиновки
Скуодас, Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
Неизвестно