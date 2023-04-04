(Розенталь) НН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розенталь) НН

Место рождения

Ясиновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ясиновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скудский Соломон (Вирбаллена)

Отец ребёнка: Давид Ясиновки

Скуодас, Skuodo rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
Неизвестно
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