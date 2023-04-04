Розенталь Моисей Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розенталь (скудский) Давид Соломонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Розенталь Леон (Йеуда-Лейб) Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенталь Соломон Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенталь Шмерко (Сергей)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно