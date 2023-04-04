Розенталь Моисей Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенталь Моисей Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розенталь (скудский) Давид Соломонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Розенталь Леон (Йеуда-Лейб) Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенталь Соломон Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенталь Шмерко (Сергей)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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