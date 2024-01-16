Неронов Егор Ларионович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1862
Сын: Неронов Зосима Георгиевич
Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1864
Сын: Неронов Игнатий Георгиевич
Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1866
Сын: Неронов Диодор Георгиевич
Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1873
Сын: Неронов Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно