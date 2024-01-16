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Неронов Егор Ларионович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Неронов Ларион Филатович

Мать: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1862

Сын: Неронов Зосима Георгиевич

Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1864

Сын: Неронов Игнатий Георгиевич

Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1866

Сын: Неронов Диодор Георгиевич

Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1870

Сын: Неронов Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1873

Сын: Неронов Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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