Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Катерина Ларионовна

Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1822

Сын: Неронов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1825

Сын: Неронов Егор Ларионович

Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1832

Сын: Неронов Матвей Ларионович

Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Ларион Филатович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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