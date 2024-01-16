Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Катерина Ларионовна
Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1832
Сын: Неронов Матвей Ларионович
Отец ребёнка: Неронов Ларион Филатович
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно